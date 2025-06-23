«Сиэтл» — «ПСЖ»: прогноз Виктора Гусева на матч клубного чемпионата мира

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч КЧМ «Сиэтл» — «ПСЖ».

Ставка: гол Баркола за 2.05.

«ПСЖ», во втором туре группы В проиграв «Ботафого» (0:1), уступил лидерство бразильцам. Отставая от них на три очка, Париж делит второе-третье места c мадридским «Атлетико» и должен выигрывать у аутсайдера «Сиэтл Саундерс». И, конечно же, выиграет, даже на его поле. Трудно себе представить, что триумфатор Лиги чемпионов споткнётся на клубном чемпионате мира во второй раз подряд. Скорее, можно себе представить череду голов в ворота американского клуба, до того уступившего в двух матчах и пропустившего в них пять мячей.

Мощную победу в первом туре над «Атлетико» (4:0) парижанам принесли голы Руиса, Витиньи, Маюлу и Ли Кан Ина (с пенальти). Две результативные передачи сделал Кварацхелия. В игре с «Ботафого» команда Энрике владела мячом 70 процентов времени, но поразить ворота не смогла. В предстоящем матче можно предположить результативные действия того же Кварацхелии, Дуэ и Баркола, пока не отметившихся забитыми мячами. В составе по-прежнему не будет травмированного Дембеле, который в 49 матчах прошлого сезона имел впечатляющий показатель 33+15.

«Сиэтл» проиграл «Ботафого» (1:2) и «Атлетико» (1:3), при этом забив в каждом из неудачных для себя матчей. Но повторить это против «ПСЖ» вряд ли удастся. До поражения от бразильцев американский клуб потерпел два поражения подряд в национальном чемпионате, где он занимает место ближе к середине таблицы Западной конференции и испытывает серьёзные проблемы с обороной.

Исходя из турнирной ситуации, американцам надо не только выигрывать, но и как можно больше забивать. Что, естественно, оголит их тылы. Чем «ПСЖ» будет готов воспользоваться. Парижане, на мой взгляд, остаются главным претендентом на трофей, который станет для клуба уже четвёртым в сезоне. Победа над «Сиэтлом» даст ему путёвку в плей-офф. При этом главному конкуренту — «Атлетико» — надо выигрывать у «Ботафого» и ждать, что «ПСЖ» потеряет очки. Поставлю на гол Баркола», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».