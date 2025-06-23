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«Сиэтл» — «ПСЖ»: прогноз Александра Мостового на матч 3-го тура группы B клубного ЧМ

«Сиэтл» — «ПСЖ»: прогноз Александра Мостового на матч 3-го тура группы B клубного ЧМ
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» 2:0 за 6.20.

«Сиэтл Саундерс» и «ПСЖ» встретятся в третьем туре клубного ЧМ. Не повезло американской команде оказаться в такой трудной группе, сразу три сильных соперника. Сейчас у них ещё и не решено, кто выйдет в плей-офф, парижане рискуют не финишировать в топ-2. Так что тут жду уверенной победы представителя Франции.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 3-й тур
23 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Сиэтл Саундерс
Сиэтл, США
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ» являлся главным фаворитом в группе B, казалось, должен был без проблем выходить в плей-офф с первого места. Само собой, такой статус был обеспечен прошедшей Лигой чемпионов, в которой команда Луиса Энрике заслуженно победила. И поначалу казалось, «ПСЖ» идёт к уверенному выходу в плей-офф, был в первом туре разгромлен «Атлетико», казалось, главный соперник в квартете – 4:0.

Однако во втором туре произошла неожиданная потеря очков у парижан. Причём не просто они потеряли баллы, а вообще их не набрали – проиграли «Ботафого». Нельзя сказать, что бразильцы доминировали, им хватило всего одного гола для победы. Команда Энрике слабый матч провела, не реализовала свои моменты, в середине игры была пассивна, несмотря на разгром «Атлетико» на старте турнира.

Ну а «Сиэтл», ожидаемо, вообще остался без очков после двух туров. Причём оба раза он не был прямо разгромлен, но и для победы достаточно не сделал. Сначала была равная игра против «Ботафого», где у американцев были моменты, возможно, на ничью они наиграли, но итог – 1:2. Затем «нарвался» «Сиэтл» на мотивированный «Атлетико», там тоже оказалось тяжело – 1:3.

А сейчас хозяевам турнира предстоит играть с мотивированным «ПСЖ», который обязательно должен выигрывать, чтобы не терять шансы на выход в плей-офф. Жду уверенной победы парижан. Ставлю на точный счёт 0:2 с котировкой 6.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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