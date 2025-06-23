«Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ»: прогноз Семёна Зигаева на матч группового турнира КЧМ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» и его тотал больше 2.5 за 1.80.

«Сиэтл Саундерс» за последние пять лет во внутреннем первенстве выглядит блёкло, зато по итогам сезона-2021/2022 стал победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ. А вот клубный ЧМ этим летом для «Сиэтла» складывается неудачно, шансы ещё есть, но скорее математические. В 1-м туре американцы, играя лучше, уступили «Ботафого» 1:2, во втором игровом дне уже лучше играл «Атлетико», и испанцы заслуженно победили 3:1.

Парижане приехали в США в качестве главного фаворита клубного ЧМ, и в 1-м туре победитель Лиги чемпионов с ходу подтвердил свой статус. В дебюте на турнире французы играли против «Атлетико», и это была самая яркая вывеска в 1-м туре, но конкуренции не получилось. Победа «ПСЖ» 4:0 — такой счёт вряд ли кто-то мог ожидать перед игрой. Тем удивительнее, что во 2-м туре команда Луиса Энрике проиграла «Ботафого», хотя били по воротам французы в четыре раза чаще, однако единственный гол бразильцев принёс им три очка и лидерство в группе.

Для выхода в плей-офф «Сиэтлу» необходимо и самим выиграть, и чтобы «Ботафого» одолел испанцев, плюс там ещё разница нужна. Все это к тому, что шансы не столь высоки. «ПСЖ» в случае успеха выйдет в плей-офф, даже если у трёх команд наберётся по шесть очков, из-за разницы парижан уже не догнать. Поэтому французы выйдут с максимальной концентрацией и вряд ли второй матч кряду будут транжирить моменты», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».