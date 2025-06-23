«Сиэтл» — «ПСЖ»: прогноз Романа Павлюченко на игру клубного чемпионата мира 23 июня

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-2) за 1.85.

«ПСЖ» проводит матч 3-го тура клубного чемпионата мира. Не так легко всё оказалось для парижан в этом турнире. «Влетели с ноги» они в 1-й тур, но вот во второй игре уже оступились, потеряли очки. Теперь вот третья игра с хозяевами турнира — с «Сиэтл Саундерс».

«ПСЖ» уверенно стартовал, разгромил «Атлетико». Может быть, счёт не совсем по игре у них был, 4:0 — слишком крупно. Но в любом случае победу парижане заслужили, тем более что мадридцы сами в концовке остались на поле вдесятером. И вот для удачного продолжения группового раунда и возможного гарантированного выхода в плей-офф надо было обыгрывать во 2-м туре «Ботафого». Однако произошла осечка.

Парижане не лучший матч провели. Они уверенно начали, у Хвичи на первых минутах был момент, он чуть не забил. Но бразильцы начали со временем перехватывать инициативу. Удалось им открыть счёт на 36-й минуте — Жезус после контратаки убежал от защитников и пробил мимо Доннаруммы после рикошета. И «ПСЖ» не побежал после этого сразу отвечать, был пассивен. Во втором тайме несколько опасных моментов у них было со стандартов, издалека били, однако вратарь Джон у «Ботафого» спасал команду. Сами бразильцы тоже могли забить, но счёт остался 0:1 в итоге.

«Сиэтл», в свою очередь, уже стартовал с неудачи на этом турнире. Равная у них была игра с «Ботафого», американский клуб местами хорошо выглядел, моменты создавал, но всё же класса ему не хватило — 1:2. Затем соперник во 2-м туре был ещё более сложный — «Атлетико». Команда Симеоне уверенно начала матч, открыла счёт на первой же опасной атаке на 11-й минуте — Барриос красиво забил после розыгрыша дальним ударом от перекладины. Продолжали давить мадридцы, «Сиэтл» отбивался. Во втором тайме «Атлетико» продолжал доминировать, уже Витсель забил дальним ударом, снова от перекладины.

Американцы ответили своим голом после первого опасного момента на 50-й минуте — Руснак забил после рикошета. Но Барриос быстро положил третий мяч за испанский клуб — после массированной атаки он уверенно мимо вратаря пробил в штрафной. Еще были моменты у команды Симеоне, но счёт остался 3:1.

И вот мы имеем два поражения, однако они были сильно разными. «Сиэтл» провалил игру с «Атлетико», мог и больше пропускать, сам всего пару моментов имел. А вот «ПСЖ» до последнего давил в игре с «Ботафого», на последних минутах имел только два-три момента. Проигрыша парижане явно не заслужили, хотя бы ничья должна была быть. Сейчас подопечные Энрике будут ещё больше мотивированы — нужны очки, чтобы точно выходить в плей-офф. «Сиэтлу» будет очень тяжело», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».