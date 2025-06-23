«Интер Майами» — «Палмейрас»: ставка Александра Мостового на матч группы А КЧМ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «Интер Майами» — «Палмейрас».

Ставка: 2:2 за 12.00.

«Интер Майами» и «Палмейрас» сыграют в рамках третьего тура клубного чемпионата мира. Сейчас обе команды одной ногой в плей-офф. Если они сыграют вничью, то точно обе выйдут из группы. В случае проигрыша одного из коллективов его ещё может опередить «Порту».

«Интер Майами» был близок к провалу на этом клубном ЧМ. В первом туре довольно слабый матч команда провела с «Аль-Ахли», особенно в первом тайме ужасно играли «цапли». Во второй 45-минутке для них ситуация чуть улучшилась, но счёт остался неоткрытым. Второй тур был против «Порту», и в первом тайме всё снова шло к неудаче команды Маскерано, проигрывала она 0:1, имела не так много моментов.

Но во втором тайме собрался «Интер». Сперва на 47-й минуте Сеговия забил после массированной атаки на штрафную «Порту», отличился он с добивания. Ну а на 54-й минуте произошло то, чего ждали почти все фанаты, – забил Месси. Сделал он это красиво, со штрафного пробил в девятку, ещё и ближнюю к вратарю. Португальцы после этого сравнять уже не успели – 1:2 по итогу.

«Палмейрас» лучше выглядел в двух турах этого ЧМ. Сперва он поделил очки с «Порту», сыграли они нулевую ничью. Хотя бразильцы в том матче явно выглядели лучше, создали много моментов и должны были выигрывать 1:0 или 2:0. Свои три очка представитель Южной Америки тоже набрал уже во втором туре. Причём египтяне снова лучше сыграли в первом тайме, но во втором «Палмейрас» уже доминировал, создал множество голевых моментов, пусть и забил всего дважды – автогол Абоу и гол Лопеса.

Тут игра обещает быть интересной. Обе команды претендуют на выход в плей-офф. «Палмейрас», возможно, чуть больше заслужил финиша в топ-2, играл он в группе пока лучше всех. Но и «Интер» так просто три очка тут не отдаст, уровень ветеранов очень высокий», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».