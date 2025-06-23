Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Интер Майами» — «Палмейрас»: ставка Александра Мостового на матч группы А КЧМ

«Интер Майами» — «Палмейрас»: ставка Александра Мостового на матч группы А КЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «Интер Майами» — «Палмейрас».

Ставка: 2:2 за 12.00.

«Интер Майами» и «Палмейрас» сыграют в рамках третьего тура клубного чемпионата мира. Сейчас обе команды одной ногой в плей-офф. Если они сыграют вничью, то точно обе выйдут из группы. В случае проигрыша одного из коллективов его ещё может опередить «Порту».

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами, США
Не начался
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интер Майами» был близок к провалу на этом клубном ЧМ. В первом туре довольно слабый матч команда провела с «Аль-Ахли», особенно в первом тайме ужасно играли «цапли». Во второй 45-минутке для них ситуация чуть улучшилась, но счёт остался неоткрытым. Второй тур был против «Порту», и в первом тайме всё снова шло к неудаче команды Маскерано, проигрывала она 0:1, имела не так много моментов.

Но во втором тайме собрался «Интер». Сперва на 47-й минуте Сеговия забил после массированной атаки на штрафную «Порту», отличился он с добивания. Ну а на 54-й минуте произошло то, чего ждали почти все фанаты, – забил Месси. Сделал он это красиво, со штрафного пробил в девятку, ещё и ближнюю к вратарю. Португальцы после этого сравнять уже не успели – 1:2 по итогу.

«Палмейрас» лучше выглядел в двух турах этого ЧМ. Сперва он поделил очки с «Порту», сыграли они нулевую ничью. Хотя бразильцы в том матче явно выглядели лучше, создали много моментов и должны были выигрывать 1:0 или 2:0. Свои три очка представитель Южной Америки тоже набрал уже во втором туре. Причём египтяне снова лучше сыграли в первом тайме, но во втором «Палмейрас» уже доминировал, создал множество голевых моментов, пусть и забил всего дважды – автогол Абоу и гол Лопеса.

Тут игра обещает быть интересной. Обе команды претендуют на выход в плей-офф. «Палмейрас», возможно, чуть больше заслужил финиша в топ-2, играл он в группе пока лучше всех. Но и «Интер» так просто три очка тут не отдаст, уровень ветеранов очень высокий», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Договорняк на КЧМ-2025?! «Интер Майами» Месси и «Палмейрас» устроит ничья
Договорняк на КЧМ-2025?! «Интер Майами» Месси и «Палмейрас» устроит ничья
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android