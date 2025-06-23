«Интер Майами» — «Палмейрас»: ставка Эльвина Керимова на встречу клубного ЧМ

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч КЧМ «Интер Майами» — «Палмейрас».

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.98.

«Интер Майами» — «Палмейрас», 3-й тур клубного ЧМ. «Интер» во 2-м туре одержал важнейшую победу над «Порту» со счётом 2:1, и команда Маскерано играла лучше, чем в 1-м туре против «Аль-Ахли», и защищалась лучше, хотя периодически допускала моменты, и с первых минут действовала организованнее, и моментов создавала в первом тайме не меньше, чем «Порту», и отыграться «Интер Майами» сумел. То есть это волевая победа, ну и опять свой гений показал Лионель Месси, забив решающий гол со штрафного. И в игре Месси тоже был хорош, принимал всегда оптимальные решения.

Понятно, что «Интер Майами» — команда, в общем, всё-таки по уровню игры средняя, однако там есть исполнители, которые могут решать, да и главный — это Месси. И, таким образом, после этой победы «Интер» набрал четыре очка. Да, «Порту» сейчас, конечно, не тот, что раньше, не в лучшем состоянии он, но тем не менее для «цапель» одержать победу над качественной европейской командой – это событие.

«Палмейрас» свой матч тоже выиграл у «Аль-Ахли». Были проблемы у бразильцев, например, в первом тайме. Но в целом победа закономерная. И «Палмейрас» заслуженно набрал три очка. Теперь у него тоже четыре очка, как у «Интер Майами».

Все обсуждают расклад про ничью в этой встрече, потому что ничья устроит и «Интер», и «Палмейрас». В случае ничейного исхода они отцепляют от борьбы «Порту» и уходят вместе в 1/8 финала. Я, честно говоря, на такой исход закладываться не буду, не думаю, не уверен я, что будет ничья.

Я скорее возьму ставку на «2 или 3 гола в матче» за 1.98. Мне кажется, 1:1, 2:0, 2:1 в одну из сторон такой результат вполне вероятен. Так что «2 или 3 гола» за 1.98», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».