«Порту» — «Аль-Ахли»: ставка Эльвина Керимова на встречу группового этапа КЧМ

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч КЧМ «Порту» — «Аль-Ахли».

Ставка: победа «Порту» и ТБ 1.5 за 1.85.

«Порту» — «Аль-Ахли», третий тур клубного ЧМ. «Порту» загнал себя в угол, он теперь в зависимом положении, зависимом от результата матча «Интер Майами» — «Палмейрас». «Порту» в первом туре сыграл вничью с бразильцами, хотя мог и проиграть. А во втором туре он взял и проиграл уже «Интер Майами». Да «Порту» первым забил с пенальти, потом пропустил два мяча и последние полчаса штурмовал ворота соперника и создавал моменты. «Порту» мог сравнять счёт, шансы были.

Но в целом можно сказать, что «Порту» сейчас не в лучшей форме, не в лучшем состоянии. После проблемного сезона мы видим, что и кадрово, кажется, команда недоукомплектована, и игра проблемная. И проиграть «Интеру Майами», разбалансированной команде, ну это нужно было умудриться. И теперь «Порту» в зависимом положении.

«Порту» нужно обыгрывать «Аль-Ахли» по заказу и обыгрывать, вполне вероятно, даже с крупным счётом. Может быть, победы в один мяч и не хватит, потому что в случае победы он только догонит одного из конкурентов, «Палмейрас» или «Интер Майами», и там уже будут считаться забитые и пропущенные голы.

Так что «Порту» нужно выигрывать убедительно, может быть, с разницей в два мяча, может быть, и в три. Я думаю, что «Аль-Ахли» «Порту», может, обыграет, это неплохая команда, но всё-таки аутсайдер этой группы. И мне кажется, что здесь «Порту» своё возьмёт.

Я возьму комбинированную ставку — «победа «Порту» и тотал голов матча больше 1.5» с коэффициентом 1.85», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».