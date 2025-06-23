«Порту» — «Аль-Ахли»: ставка Романа Павлюченко на игру 3-го тура КЧМ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Порту» — «Аль-Ахли».

Ставка: победа «Порту» за 1.70.

«Порту» и «Аль-Ахли» сыграют в заключительном туре группового этапа клубного ЧМ. Жду тут борьбы, португальцы поставили себя в неудобное положение – потеря очков будет означать для них невыход в плей-офф.

Сейчас «Порту» идёт на третьем месте всего с одним очком в активе. Лидеры, в лице «Палмейраса» и «Интера Майами», отрываются от него на три очка. Таким образом, если они в очном матче сыграют вничью, португальцев уже ничего не спасёт. Так что им тут нужно выигрывать и надеяться на проигрыш одного из лидеров. И да, у «Аль-Ахли» такая же ситуация, но в его выход в плей-офф верится ещё меньше.

«Порту» не лучшим образом провёл два тура на этом ЧМ. Пожалуй, выделить можно только первый тайм матча второго тура с «Интер Майами», в котором «драконы» лучше выглядели, выиграли 1:0 по итогам 45-минутки. Но вот во втором тайме они уже проиграли 0:2, были менее активны в атаке. Итог был – 1:2. В матче с «Палмейрасом» представитель Европы хотя и набрал одно очко, но явно наиграл на поражение – бразильцы намного активнее выступили, были ближе к победе.

«Аль-Ахли» же пока запомнился только тем, что хорошо проводил первые таймы в своих матчах. Точнее, он просто не проигрывал в них, выглядел конкурентоспособно. В первом туре он неплохо выглядел половину встречи с «Интером Майами», но после перерыва начал играть намного хуже. Подобная ситуация повторилась и с «Палмейрасом», когда во второй 45-минутке египтяне дважды пропустили от соперника, могли и с более крупным счётом проиграть.

Так что тут я жду активной игры от «Порту», особенно в первом тайме. С другой стороны, как раз в первой 45-минутке «Аль-Ахли» готов будет дать отпор. Всё решится во второй половине встречи у них. Думаю, класс «драконов» всё-таки возьмет свое. Ставлю на победу «Порту» за 1.70», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».