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«Порту» — «Аль-Ахли»: ставка Романа Павлюченко на игру 3-го тура КЧМ

«Порту» — «Аль-Ахли»: ставка Романа Павлюченко на игру 3-го тура КЧМ
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Порту» — «Аль-Ахли».

Ставка: победа «Порту» за 1.70.

«Порту» и «Аль-Ахли» сыграют в заключительном туре группового этапа клубного ЧМ. Жду тут борьбы, португальцы поставили себя в неудобное положение – потеря очков будет означать для них невыход в плей-офф.

Сейчас «Порту» идёт на третьем месте всего с одним очком в активе. Лидеры, в лице «Палмейраса» и «Интера Майами», отрываются от него на три очка. Таким образом, если они в очном матче сыграют вничью, португальцев уже ничего не спасёт. Так что им тут нужно выигрывать и надеяться на проигрыш одного из лидеров. И да, у «Аль-Ахли» такая же ситуация, но в его выход в плей-офф верится ещё меньше.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 04:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Не начался
Аль-Ахли
Каир, Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Порту» не лучшим образом провёл два тура на этом ЧМ. Пожалуй, выделить можно только первый тайм матча второго тура с «Интер Майами», в котором «драконы» лучше выглядели, выиграли 1:0 по итогам 45-минутки. Но вот во втором тайме они уже проиграли 0:2, были менее активны в атаке. Итог был – 1:2. В матче с «Палмейрасом» представитель Европы хотя и набрал одно очко, но явно наиграл на поражение – бразильцы намного активнее выступили, были ближе к победе.

«Аль-Ахли» же пока запомнился только тем, что хорошо проводил первые таймы в своих матчах. Точнее, он просто не проигрывал в них, выглядел конкурентоспособно. В первом туре он неплохо выглядел половину встречи с «Интером Майами», но после перерыва начал играть намного хуже. Подобная ситуация повторилась и с «Палмейрасом», когда во второй 45-минутке египтяне дважды пропустили от соперника, могли и с более крупным счётом проиграть.

Так что тут я жду активной игры от «Порту», особенно в первом тайме. С другой стороны, как раз в первой 45-минутке «Аль-Ахли» готов будет дать отпор. Всё решится во второй половине встречи у них. Думаю, класс «драконов» всё-таки возьмет свое. Ставлю на победу «Порту» за 1.70», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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