«Бенфика» — «Бавария»: букмекеры спрогнозировали точный счёт

24 июня 2025 года в матче 3-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Бенфика» и «Бавария». Встреча состоится на стадионе «Банк оф Америка». Начало — в 22:00 мск. Немецкий клуб досрочно вышел в плей-офф, а португальской команде достаточно не проиграть.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение немецкому клубу. Поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.93, а шансы «Бенфики» оценили в 4.80. Ничья идёт с коэффициентом 3.05.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.00. Победа «Баварии» 2:1 доступна за 7.50, на 2:0 в пользу мюнхенцев дают 8.40.