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«Лос-Анджелес» — «Фламенго»: определён самый вероятный счёт матча

«Лос-Анджелес» — «Фламенго»: определён самый вероятный счёт матча
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25 июня 2025 года в матче 3-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Лос-Анджелес» и «Фламенго». Встреча состоится на стадионе «Кэмпинг Уорлд». Начало — в 4:00 мск.

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Бразильский клуб досрочно вышел в плей-офф, а у американского уже нет никаких шансов подняться с четвёртой строчки.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение бразильскому клубу. Поставить на победу «Фламенго» можно с коэффициентом 1.75, а шансы «Лос-Анджелеса» оценили в 4.50. Ничья идёт с коэффициентом 3.90.

По мнению экспертов, встреча может не получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу бразильского клуба за 6.50. Ничья 1:1 доступна за 7.50, на победу «Фламенго» 2:1 выставлен коэффициент 9.00.

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