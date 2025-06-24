Букмекеры оценили шансы «Бока Хуниорс» разгромить «Окленд Сити»

24 июня 2025 года в матче 3-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Окленд Сити» и «Бока Хуниорс». Встреча состоится на стадионе «ГЕОДИС Парк». Начало — в 22:00 мск. Аргентинскому клубу поможет выйти в плей-офф только победа с разницей минимум в семь мячей.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение аргентинскому клубу. Поставить на победу «Бока Хуниорс» с форой (-2.5) можно с коэффициентом 1.09, что составляет примерно 89% вероятности.

При этом шансы «Окленд Сити» выиграть с форой (+2.5) оценили в 8.10 (около 11%).

По мнению экспертов, встреча получится очень результативной. Поставить на тотал больше 4.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 4.5 мяча идёт за 3.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 5.20. Гол в каждом тайме идёт за 1.15.