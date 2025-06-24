«Окленд Сити» — «Бока Хуниорс»: стал известен самый вероятный счёт матча

24 июня 2025 года в матче 3-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Окленд Сити» и «Бока Хуниорс». Встреча состоится на стадионе «ГЕОДИС Парк». Начало — в 22:00 мск. Аргентинскому клубу поможет выйти в плей-офф только победа с разницей минимум в семь мячей.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение аргентинскому клубу. Поставить на победу «Бока Хуниорс» с форой (-2.5) можно с коэффициентом 1.08, а шансы «Окленд Сити» выиграть с форой (+2.5) оценили в 7.90.

Поставить на тотал больше 4.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 4.5 мяча идёт за 3.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 5.20.

Наиболее вероятный счёт — 5:0 в пользу аргентинского клуба за 6.00. Победа «Бока Хуниорс» 6:0 идёт за 7.50, на 8:0 в пользу фаворита выставлен коэффициент 8.70.