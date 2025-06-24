«Окленд Сити» — «Бока Хуниорс»: прогноз на матч 24 июня

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру КЧМ-2025 «Окленд Сити» — «Бока Хуниорс».

Ставка: тотал больше 7.5 гола за 3.85.

Аргентинцы будут заряжены забивать не меньше, чем «Бавария». Им нужно выходить в плей-офф, а из-за ничьей в очной встрече с «Бенфикой» (2:2) необходимо будет превзойти конкурента в разнице мячей. «Бока Хуниорс» нужно выиграть с разницей в семь мячей и надеяться, что «Бенфика» не выстоит против «Баварии», ведь, если параллельный матч завершится вничью или победой португальцев, не поможет даже разгром новозеландцев.

Теоретически шансы есть. В XXI веке самая крупная победа «Бока Хуниорс» была добыта во встрече с «Боливаром» (7:0) в 2007 году. Вот и прекрасная возможность как минимум повторить то достижение.

Мы предлагаем поставить на тотал больше 7.5 мяча за 3.85. У аргентинцев будет мотивация. Даже если параллельный матч сложится в пользу «Бенфики», можно уйти с КЧМ-2025 ярко и красиво. Было бы классно, если бы Кавани успел восстановиться после травмы, однако пока прогнозы неутешительные.

Будем откровенны, «Окленд Сити» должен устать. Команда никогда не играла в таком темпе и с такими соперниками, а тут ещё и неблагоприятные погодные условия в прошлом матче сказались. Что-то вроде 8:0 в пользу агрессивных аргентинцев здесь исключать нельзя.