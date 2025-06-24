«Эсперанс» — «Челси»: названы шансы лондонцев на победу

Клубный чемпионат мира по футболу в США продолжается. Пришла пора завершать групповой этап. В среду, 25 июня, на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии состоится матч 3-го тура «Эсперанс» — «Челси». Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение английской команде. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с с коэффициентом 1.33, что приблизительно равно 74% вероятности.

Победа «Эсперанса» оценивается в 9.60 — 10% вероятности. На ничейный исход можно поставить за 5.50.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче группы D. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.