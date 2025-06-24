«Эсперанс» — «Челси»: букмекеры спрогнозировали точный счёт

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Клубный чемпионат мира по футболу в США продолжается. Пришла пора завершать групповой этап. В среду, 25 июня, на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии состоится матч 3-го тура «Эсперанс» — «Челси». Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.33, что приблизительно равно 74% вероятности.

Победа «Эсперанса» оценивается в 9.60 — 10% вероятности. На ничейный исход можно поставить за 5.50.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче группы D. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.

Самый вероятный счёт — 2:0 в пользу лондонцев (6.50). Победа «Челси» 3:0 идёт за 7.50, на точный счёт 2:1 в пользу английского клуба дают 8.70.