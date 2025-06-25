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«Эсперанс» — «Челси»: прогноз «Чемпионата»

«Эсперанс» — «Челси»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру КЧМ-2025 «Эсперанс» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 1.95.

«Челси» и «Эсперанс» встретятся друг с другом в 3-м туре, чтобы разыграть вторую путёвку в плей-офф. Разумеется, европейская команда считается фаворитом. В прошедшем сезоне под руководством Энцо Марески она финишировала в топ-4 АПЛ и выиграла кубок Лиги конференций. Представитель Туниса же обладает более скромным составом и меньшими амбициями.

На сей раз встреча пройдёт в более позднее время — начало в 4:00 мск. Футболистам «Челси» будет несколько проще переносить погодные условия. Поражение от «Фламенго» во многом случилось из-за того, что соперник находится в середине сезона и обладает лучшими физическими кондициями. Теперь же разница в классе такова, что лондонцы не должны заметить свою усталость.

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