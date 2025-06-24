«Бенфика» — «Бавария»: прогноз Тимура Журавеля на матч клубного чемпионата мира

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч «Бенфика» — «Бавария».

Ставка: «Бенфика» не проиграет и обе забьют за 2.72.

«Мне кажется, раннее начало игры и тот факт, что «Бавария» уже решила свои задачи, усложняют прогноз. Но всё же, поскольку для «Бенфики» этот матч значит больше, я бы предложил следующую ставку: обе забьют и «Бенфика» не проиграет.

Команде важно не проиграть, чтобы не зависеть от результата «Бока Хуниорс». И, мне кажется, у «Бенфики» достаточно ресурсов, чтобы справиться с этой задачей. А немотивированная «Бавария» в жарком климате выглядит не самой устрашающей силой.

Играть днём в таких условиях — это тяжело. Так что, думаю, матч получится не самым зрелищным, но голы будут, и «Бенфика» свою задачу выполнит», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».