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«Бенфика» — «Бавария»: прогноз Тимура Журавеля на матч клубного чемпионата мира

«Бенфика» — «Бавария»: прогноз Тимура Журавеля на матч клубного чемпионата мира
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Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч «Бенфика» — «Бавария».

Ставка: «Бенфика» не проиграет и обе забьют за 2.72.

«Мне кажется, раннее начало игры и тот факт, что «Бавария» уже решила свои задачи, усложняют прогноз. Но всё же, поскольку для «Бенфики» этот матч значит больше, я бы предложил следующую ставку: обе забьют и «Бенфика» не проиграет.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команде важно не проиграть, чтобы не зависеть от результата «Бока Хуниорс». И, мне кажется, у «Бенфики» достаточно ресурсов, чтобы справиться с этой задачей. А немотивированная «Бавария» в жарком климате выглядит не самой устрашающей силой.

Играть днём в таких условиях — это тяжело. Так что, думаю, матч получится не самым зрелищным, но голы будут, и «Бенфика» свою задачу выполнит», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».

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