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«Бенфика» — «Бавария»: прогноз Павла Яковлева на игру КЧМ 24 июня

«Бенфика» — «Бавария»: прогноз Павла Яковлева на игру КЧМ 24 июня
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Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч «Бенфика» — «Бавария».

Ставка: ТБ 4.5 углового в первом тайме за 1.92.

«Мюнхенцы первые в группе, у них шесть очков и 100-процентный результат, а команда из Лиссабона – на втором месте с четырьмя очками. Ничейный результат устроит и одну, и другую команду, поскольку одно очко имеет в своём активе ближайший преследователь – «Бока Хуниорс», которая будет играть с «Оклендом», объективно это три очка для аргентинцев.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому, думаю, нас ожидает очень интересный матч. «Бавария» уже показала нам весь свой атакующий потенциал – забили 12 мячей за две игры. Да, несмотря на то что 10 мячей пришлись на первую встречу. Но тем не менее с «Бокой» тоже достаточно хорошо выглядела атака, в которой собраны суперфутболисты. Нет сомнений, что «Бенфика» тоже постарается забить, тем более что, в принципе, им нельзя уступать. Как минимум нужно сыграть вничью, тогда смогут продолжить борьбу за трофей. Но, уверен, немцы не захотят отдавать первую строчку в турнирной таблице. В этом тоже нет сомнений. Посмотрев на статистику, отметил, что и одна, и другая команда достаточно много подают угловых, в том числе в первых таймах. Поэтому жду результативный и интересный футбол, в котором обязательно будут угловые. Поэтому мой прогноз – тотал больше 4.5 углового в первом тайме за хороший коэффициент 1.92», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».

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