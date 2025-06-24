«Эсперанс» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на игру группового этапа клубного ЧМ

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч клубного ЧМ «Эсперанс» — «Челси».

Ставка: ТМ 3 за 1.85.

«Судя по турнирному положению, «Челси» нужна хотя бы ничья, чтобы выйти в плей-офф. Но, честно говоря, по первым двум турам не создавалось впечатления, что «Челси» действительно кровь из носа нужно туда выходить. Половине игроков, мне кажется, вообще бы хотелось уже завершить этот длинный сезон и спокойно уйти в отпуск перед новым, который стартует совсем скоро. Такое впечатление производила игра некоторых лондонцев, особенно на фоне «Фламенго» это бросалось в глаза.

Для «Эсперанса», так же, как и для бразильцев, этот турнир имеет гораздо большее значение, чем для «Челси». «Челси» особо ничем не удивил по игре. По двум матчам нечего даже выделить. А вот «Эсперанс» — типичная североафриканская команда: вязкий футбол, много фолов, не раскрываются, играют плотно и цепко.

Мне кажется, примерно этого стоит ждать и в предстоящем матче. «Эсперанс» не будет стремиться к владению мячом, большую часть времени сыграет вторым номером. Понятно, им нужно побеждать, но активные действия, скорее всего, начнутся уже после перерыва.

Я не жду зрелища от этой встречи. «Челси» не особенно стремится бежать вперёд, а «Эсперансу» это будет не особенно нужно, по крайней мере, в первом тайме. Поэтому из вариантов по ставкам мне понравились два: ТМ (3) и «Эсперанс» с форой (+1).

«Эсперанс» вполне может прыгнуть выше головы, с желанием у них всё в порядке. Так что на фоне несколько инертного «Челси» вполне возможна сенсация», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».