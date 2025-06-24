«Бенфика» — «Бавария»: ставка Александра Мостового на встречу клубного чемпионата мира

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч клубного чемпионата мира «Бенфика» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» 2:1 за 7.60.

«Встреча двух сильных представителей Европы состоится в 3-м туре группового раунда клубного чемпионата мира — «Бенфика» против «Баварии». В прошлом сезоне они уже один раз встречались в рамках ЛЧ, минимальную победу тогда одержали мюнхенцы. Сейчас тоже склоняюсь к их успеху.

Как и ожидалось, одно из определяющих значений в этой группе будет иметь количество голов клубов в матчах с «Окленд Сити». Пока что лидирует по этому показателю «Бавария» — она выиграла у новозеландцев со счётом 10:0. Впрочем, им эта статистика уже не так важна. Клуб точно финиширует в топ-2, если «Бенфика» сейчас выиграет, она просто по очкам опередит команду Компани, которая опустится на второе место.

А вот «Бенфика» забила «Окленду» меньше «Баварии» — шесть мячей, само собой, безответных. И всё бы ничего, но «Бока Хуниорс» с третьей строчки отстаёт от «орлов» на три очка. Так что если португальцы сейчас проиграют, а аргентинцы крупно разгромят «Окленд», то представитель Европы может не попасть в плей-офф.

Игры с «Оклендом» нет смысла обсуждать, там никакой конкуренции не было. Можно только отметить, что у «Бенфики» в игре с коллективом из Новой Зеландии дубль сделал ветеран Ди Мария. А вот у «Баварии», к слову, в игре с «Сити» не сумел отличиться главный форвард Кейн, хотя его команда забила 10 голов. Но это просто интересный факт.

Важнее были игры с «Бока Хуниорс». «Бенфика» интересный матч провела с южноамериканской командой. В общем-то она откровенно проигрывала к середине матча, счёт был 0:2, «Бока» активно давила. Но к концу тайма «орлы» смогли переломить ход встречи, в том числе за счёт стычек — у аргентинцев начали сдавать нервы, пошли предупреждения. Как раз Ди Мария снова забил после одного из фолов — реализовал 11-метровый.

Во втором тайме уже намного спокойнее была игра. И «Бенфика» грамотно выступила, держала мяч, и «Бока» подустала немного. В конце после углового сумели сравнять португальцы, забил Отаменди. К этому моменту «Бенфика», кстати, играла вдесятером, но преимуществом «Бока Хуниорс» не смог воспользоваться — 2:2.

«Бавария» же по-другому провела матч с «Бока Хуниорс». Как раз в первом тайме мюнхенцы действовали увереннее, доминировали. Уже на восьмой минуте клуб открыл счёт — Олисе забил прямым ударом с углового, но затем на VAR увидели, что Гнабри просто блокировал вратаря «Боки», из-за чего мяч и залетел в пустые ворота. Но «Бавария» не останавливалась, на 18-й минуте после отскока он мяч подхватил и точно пробил в угол. Мюнхенцы продолжали доминировать, могли ещё несколько голов забивать.

Но вот во втором тайме «Бавария» устала, «Бока» же начала пользоваться контратаками. На 66-й минуте Мерентьель красивый гол забил, обвёл нескольких игроков и пробил над вратарём. «Бавария» имела моменты, на 84-й минуте Олисе дальним ударом в угол забил после розыгрыша в штрафной соперника. Аргентинцы снова сравнять не успели уже.

Так что если ориентироваться на матчи с «Бокой», то «Бавария» выступила лучше, не давала сопернику шансов продолжительное время доминировать. «Бенфика» же в первом тайме провалилась с оппонентом. Да и в общем-то, если вспоминать игры с «Оклендом», то и там мюнхенцы лучше себя показали», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».