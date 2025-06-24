«Бенфика» — «Бавария»: ставка Романа Павлюченко на игру 3-го тура клубного ЧМ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Клубного чемпионата мира «Бенфика» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» за 1.95.

«Бавария» и «Бенфика» сыграют в заключительном туре группового раунда Клубного чемпионата мира. Две сильные европейские команды, одна из которых уже гарантировала себе выход в плей-офф, а вторая еще рискует не пройти дальше. Жду тут борьбы, но больше верю в мюнхенцев.

«Бавария» набрала максимальные шесть очков за два тура. Она уже точно выйдет в плей-офф, так как у третьей «Боки Хуниорс» всего одно очко в активе. А вот «Бенфика» набрала четыре балла, ее отрыв от аргентинцев насчитывает всего три очка, так что при определенных условиях португальцы могут не выйти из группы, все будет зависеть от игры с «Баварией» и от того, насколько крупно «Бока» разгромит «Окленд Сити».

«Бавария», как и ожидалось, больших проблем на этом мундиале не испытала. В первом туре она деклассировала «Окленд Сити», забила ему десять безответных голов. Но вот во втором матче уже пришлось «помучаться», там соперник был статусный — «Бока Хуниорс», которая еще и в хорошей игровой форме находится.

В первом тайме «Бавария» доминировала, имела много моментов. Забила она уже на восьмой минуте, но гол Олисе не засчитали из-за офсайда. Через десять минут представитель Бундеслиги все-таки забил, наконец Кейн отличился. Ранее с «Оклендом» он не забивал. Еще были моменты у команды Компани, но счет остался 1:0. Во второй 45-минутке подустала «Бавария», «Бока» же активизировалась, сравняла. Удалось три очка немцам набрать благодаря голу на последних минутах — отличился Олисе с передачи Кейна.

А вот «Бенфика» потеряла очки с аргентинцами в первом туре. Причем она сыграла необычно, не как остальные европейские команды. В первом тайме, в основном, доминировала «Бока», забила быстро два гола. Но к концу первой 45-минутке «орлы» начали перехватывать инициативу, Ди Мария реализовал пенальти.

Во втором тайме «Бенфика» уже контролировала игру, не давала сопернику много свободы. К концу игры забил второй ветеран португальцев — Отаменди, и это несмотря на то, что к тому времени «Бенфика» играла вдесятером. «Бока» забить третий уже не успела.

Ну а матч с «Оклендом» рассматривать особо смысла нет. Там весь вопрос был в том, сколько забьет «Бенфика». И как раз сейчас это важно, когда «Бока» может опередить ее по дополнительным параметрам. Само собой, итоговый счет 6:0 — крупный, разгромный. Но ранее «Бавария» десять голов коллективу из Новой Зеландии забила. Так что, кажется, «орлы» не досчитались пары мячей, особенно в первом тайме.

Тут я все-таки за «Баварию». Да, большой турнирной мотивации у нее нет, худшее, что ей грозит — второе место. «Бенфика» же будет бороться, но с нынешними мюнхенцами ей будет очень тяжело», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».