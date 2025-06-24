«Бенфика» — «Бавария»: прогноз Александра Елагина на игру 3-го тура клубного ЧМ

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч КЧМ «Бенфика» — «Бавария».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.90.

«Во вторник вечером, 24 июня, в городе Шарлотт – самом крупном городе штата Северная Каролина – на стадионе «Бэнк оф Америка» в матче 3-го тура 21-го клубного чемпионата мира – 2025 группы С встречаются европейские футбольные «тяжеловесы» — мюнхенская «Бавария» и лиссабонская «Бенфика». Параллельно с этой игрой в Нэшвилле сойдутся новозеландский «Окленд Сити» и аргентинский «Бока Хуниорс». Эти игры являются решающими в борьбе за выход в 1/8 финала КЧМ-2025.

Положение в группе С перед матчами 3-го тура таково: лидирует «Бавария» с шестью очками (мячи 12:1, разница «+11»), которая уже вышла в плей-офф. Осталось уточнить итоговое место, ибо от этого зависит, с каким соперником мюнхенцы сыграют на стадии плей-офф. Второй идёт «Бенфика» — четыре очка (мячи 8:2, разница «+6»). «Бока» — третья (одно очко, мячи 3:4, разница «-1»), четвёртым идёт «Окленд», проигравший обе встречи, не забив ни одного мяча и пропустив 16.

Немецкой и португальской командам достаточно сыграть вничью с любым счётом, чтобы остаться на турнире и обеспечить себе дальнейшее продвижение.

Это будет 14-е турнирное противостояние немецкого и португальского гигантов, которое началось ещё без малого 70 лет назад. В предыдущих 13 матчах «Бавария» одержала победу в 10 (четыре — всухую), и три раза команды сыграли вничью, причём 11 игр прошли в рамках Лиги чемпионов и две — в Лиге Европы. Немцы наколотили португальцам 36 голов, португальцы ответили немцам лишь девятью. Последний раз соперники встречались в ноябре прошлого года в Мюнхене на общем этапе Лиги чемпионов — «Бавария» выиграла 1:0 с голом Джамала Мусиалы. Как мы видим, историческая статистика категорически в пользу Die Roten. Особенно сильно португальские «орлы» пострадали в XXI веке, проиграв своему сопернику пять матчей подряд с общим счётом 3:17.

Тем не менее аргентинцы из «Бока Хуниорс» опасаются, что соперники не будут упираться, «сгоняют» удобную для них ничью и тем самым выбросят их из турнира (в своей победе над «Лос-Анджелесом» с «нужным» счётом аргентинцы не сомневаются). Однако главный тренер «Баварии» бельгиец Венсан Компани сказал, что приоритетной задачей его команды является не только первое место, но и достижение 100-процентного результата на групповом этапе. Поставим на ТБ 2.5», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».