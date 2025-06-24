«Бенфика» — «Бавария»: ставка Эльвина Керимова на встречу группы С клубного ЧМ

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч «Бенфика» — «Бавария».

Ставка: обе забьют за 1.72.

«Бенфика» против «Баварии» в третьем туре клубного ЧМ. «Бавария» уже из группы вышла, одержав две победы над «Окленд Сити» и «Бокой Хуниорс». Победа над «Бокой» была абсолютно заслуженной, несмотря на то, что по счёту кажется она сложной — 2:1. И даже в какой-то момент «Бока» сравняла счёт, и «Баварии» нужно было забивать в концовке. Она это сделала.

Полное доминирование «Баварии». Да, может быть, она не создавала при владении там 75% огромного количества моментов. «Бока», в целом, достойно защищалась, но это была односторонняя игра, в которой моменты создавала только одна команда. У «Боки» одна контратака, по существу, и гол. Так что «Бавария» — лучшая команда группы, и она заслуженно её выигрывает.

В соперниках — «Бенфика», которая в первом туре сыграла вничью с «Бокой» 2:2, а во втором разгромила «Окленд Сити», забив шесть безответных мячей, хотя долгое время счёт был 1:0. «Бенфика» забить не могла, да, почти целый тайм. В итоге «орлы» забили шесть, и это очень важно, потому что в борьбе за второе место между «Бокой» и «Бенфикой» будут считаться, судя по всему, забитые и пропущенные голы, потому что между собой команды сыграли вничью,

И теперь уже вопрос, как «Бенфика» сыграет с «Баварией», сможет ли она зацепиться хотя бы за ничью? Если будет ничья, «Бока» не выйдет, а «Бенфика» выйдет вместе с «Баварией» в 1/8. В случае, если «Бенфика» проиграет «Баварии», вопрос, с каким счётом она проиграет и сколько «Бока» забьёт «Окленд Сити», с какой разницей она обыграет соперника, будут считаться дополнительные показатели.

Так что «Бенфика», в общем, конечно, пока на втором месте, но может и опуститься на третье, если «Бока» много забьёт любителям из Новой Зеландии. А «Бенфика» проиграет «Баварии». В общем, любопытный расклад перед последним туром.

Я здесь в исход лезть не буду. Честно говоря, учитывая, что «Бавария» свою задачу решила, я думаю, что будет ротация состава у Компани, и это делает результат матча непредсказуемым. «Бенфика» будет играть основой, наверняка, и она, конечно, постарается надёжно защищаться, потому что, каким бы ни был состав «Баварии» – это все-таки «Бавария».

Я думаю, что у «Бенфики» есть потенциал, чтобы забить. Она достаточно много моментов создаёт. «Бавария», я думаю, тоже забьёт, естественно. Поэтому я здесь просто возьму «обе забьют» за 1,72», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».