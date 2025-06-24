«Лос-Анджелес» — «Фламенго»: ставка Эльвина Керимова на игру КЧМ в Орландо

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч КЧМ «Лос-Анджелес» — «Фламенго».

Ставка: обе забьют за 1.83.

«Фламенго» против «Лос-Анджелеса». Это 3-й тур группового этапа клубного чемпионата мира. «Фламенго» уже вышел досрочно в 1/8 финала, одна из немногих команд, которая это сделала после двух туров. «Фламенго» сначала одолел «Эсперанс» уверенно (2:0), а потом и «Челси» (3:1), тоже уверенно, тоже по делу. Да, у «Челси» ещё было удаление у Николаса Джексона. Но даже в игре при равных составах «Фламенго» был лучше и победил по делу.

Отличный футбол показывает команда Филипе Луиса, она уверенно лидирует ещё и в чемпионате Бразилии, фантастический старт выдаёт. Ну и в клубном чемпионате мира, мы видим, «Фламенго» может претендовать на позднюю стадию плей-офф, кто знает, может быть, даже на победу. У «Фламенго» очень сильный состав, поставлена игра во владение, в доминирование. И пока две победы в двух матчах у него.

Соперник «Фламенго» — футбольный клуб «Лос-Анджелес» — полная противоположность. Это команда, которая досрочно вылетела из турнира после двух туров, два поражения от «Челси» и от «Эсперанса», ни одного забитого мяча, три пропущено. У «Лос-Анджелеса» хороший состав, но при этом результаты пока плохие. Могли с «Эсперансом» спастись в концовке, однако не забили пенальти в добавленное время.

И вот такой по статусу не самый важный матч, скажем так, потому что одни обеспечили себе выход в плей-офф, другие вылетели досрочно. Так что, я думаю, у «Фламенго» будет, вполне вероятно, не основной состав, ну а «ЛА» просто постарается красиво попрощаться с турниром, то есть такая встреча, в которой никому ничего не нужно.

И что в таких матчах, мне кажется, нужно брать? «Обе забьют» — вполне, мне кажется, подходит, за 1.83», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».