«Эсперанс» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на игру КЧМ в Филадельфии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Эсперанс» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) мяча за 1.88.

«Эсперанс» против «Челси» во 2-м туре группового раунда клубного ЧМ. Сейчас это два претендента на второе место в группе. Но сложно поверить, что лондонцы уступят и не пройдут в плей-офф.

Стартовали на турнире «синие» уверенно, обыграли «Лос-Анджелес» со счётом 2:0, мог бы там счёт быть и более крупным. Правда, была видна усталость подопечных Марески, особенно во втором тайме, тогда у «ЛА» и появилось несколько шансов забить. И это сказалось на второй игре представителя АПЛ.

С «Фламенго» ожидалась тяжёлая игра для «Челси» — соперник является статусным представителем Бразилии со своими талантами. Но в первом тайме доминировали англичане, пока были силы. Правда, много моментов привели всего к одному голу — на 13-й минуте Нету открыл счёт. Во второй 45-минутке бразильцы перехватили инициативу, начали забивать. На 68-й минуте еще и глупо Джексон удалился у «синих». Итог — проигрыш 1:3.

«Эсперанс» же, казалось, особых перспектив в группе не имел, все соперники по статусу выше. И сначала это подтвердилось — в 1-м туре был проигрыш от «Фламенго», там просто без шансов, хотя счёт 0:2 ещё и не такой крупный, каким мог бы быть. Однако затем представитель Туниса смог набрать очки.

Причем во 2-м туре не одно очко набрал коллектив из Африки, а сразу три! Снова «Лос-Анджелес» провалился, несмотря на хороший игровой тонус, сезон в МЛС в самом разгаре. Однако «Эсперанс» лучше провёл игру, и в первом тайме больше создавал, и во втором. Удалось единственный гол забить на 70-й минуте — Белайли отличился. У американцев был шанс сравнять на последних минутах, однако Буанга не реализовал 11-метровый.

Так что да, у обеих команд сейчас по три очка в активе. Но, как я сказал, тут очень тяжело поверить в успех команды из Туниса. Даже не имея турнирной мотивации, «синие» обязаны были бы тут выиграть. А так — им необходима победа, чтобы проходить в плей-офф», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».