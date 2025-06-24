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Минфин отказался от законопроекта по сбору целевых отчислений с неработающих букмекеров

Минфин отказался от законопроекта по сбору целевых отчислений с неработающих букмекеров
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Министерство финансов РФ свернуло работы по разработке законопроекта, согласно которому неработающие букмекеры должны были бы выплачивать целевые отчисления. Соответствующее уведомление опубликовано на Федеральном портале проектов НПА.

Законопроект появился в марте 2025 года. Согласно документу, лицензированные букмекеры, которые не осуществляют деятельность по приёму ставок, должны были бы переводить Единому регулятору азартных игр (ЕРАИ) целевые отчисления в минимальном объёме — 30 млн рублей в квартал. По подсчётам ведомства, принятие законопроекта позволило бы увеличить поступления от букмекеров на более чем 180 млн рублей в год.

21 июня Минфин проинформировал об отказе от разработки законопроекта. Причин решения при этом не назвали.

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