Минфин отказался от законопроекта по сбору целевых отчислений с неработающих букмекеров

Министерство финансов РФ свернуло работы по разработке законопроекта, согласно которому неработающие букмекеры должны были бы выплачивать целевые отчисления. Соответствующее уведомление опубликовано на Федеральном портале проектов НПА.

Законопроект появился в марте 2025 года. Согласно документу, лицензированные букмекеры, которые не осуществляют деятельность по приёму ставок, должны были бы переводить Единому регулятору азартных игр (ЕРАИ) целевые отчисления в минимальном объёме — 30 млн рублей в квартал. По подсчётам ведомства, принятие законопроекта позволило бы увеличить поступления от букмекеров на более чем 180 млн рублей в год.

21 июня Минфин проинформировал об отказе от разработки законопроекта. Причин решения при этом не назвали.