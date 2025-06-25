Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Интер» — «Ривер Плейт»: определён фаворит матча КЧМ

«Интер» — «Ривер Плейт»: определён фаворит матча КЧМ
Комментарии

26 июня 2025 года в матче 3-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Интер» и «Ривер Плейт». Встреча состоится на стадионе «Люмен Филд». Начало — в 4:00 мск.

Материалы по теме
«Интер» — «Ривер Плейт»: Киву далеко до Индзаги. Плей-офф под вопросом
«Интер» — «Ривер Плейт»: Киву далеко до Индзаги. Плей-офф под вопросом

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение миланскому клубу. Поставить на победу «Интера» можно с коэффициентом 1.88, что составляет примерно 52% вероятности.

При этом шансы «Ривер Плейт» оценили в 4.60 (21%). Ничья идёт с коэффициентом 3.45 (27%).

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.97.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Материалы по теме
Ну и?! Чего ждать от прихода Карпина в «Динамо»
Ну и?! Чего ждать от прихода Карпина в «Динамо»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android