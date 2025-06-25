«Интер» — «Ривер Плейт»: определён фаворит матча КЧМ

26 июня 2025 года в матче 3-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Интер» и «Ривер Плейт». Встреча состоится на стадионе «Люмен Филд». Начало — в 4:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение миланскому клубу. Поставить на победу «Интера» можно с коэффициентом 1.88, что составляет примерно 52% вероятности.

При этом шансы «Ривер Плейт» оценили в 4.60 (21%). Ничья идёт с коэффициентом 3.45 (27%).

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.97.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.