«Боруссия» — «Ульсан Хёндэ»: букмекеры оценили шансы

25 июня 2025 года в матче 3-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют дортмундская «Боруссия» и «Ульсан Хёндэ». Встреча состоится на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум». Начало — в 22:00 мск.

Немецкому клубу нужна победа, чтобы не переживать за выход в плей-офф.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение немецкому клубу. Поставить на победу «Боруссии» можно с коэффициентом 1.23, а шансы «Ульсан Хёндэ» оценили в 13.00.

Ничья идёт с коэффициентом 6.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.60.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.