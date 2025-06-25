«Боруссия» Дортмунд — «Ульсан»: стал известен самый вероятный счёт

25 июня 2025 года в матче 3-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют дортмундская «Боруссия» и «Ульсан Хёндэ». Встреча состоится на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум». Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение немецкому клубу. Поставить на победу «Боруссии» можно с коэффициентом 1.23, а шансы «Ульсан Хёндэ» оценили в 13.00.

Ничья идёт с коэффициентом 6.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу немецкого клуба за 6.50. Победа «Боруссии» 2:1 идёт за 7.70, точный счёт 1:0 в пользу дортмундцев доступен за 8.50.