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«Боруссия» — «Ульсан Хёндэ»: прогноз «Чемпионата»

«Боруссия» — «Ульсан Хёндэ»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру КЧМ-2025 «Боруссия» Дортмунд — «Ульсан Хёндэ».

Ставка: «Боруссия» победит + обе забьют за 2.85.

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«Боруссия» не смогла гарантировать себе путёвку в плей-офф после двух туров. Правда, есть и хорошие новости — в последнем матче группового этапа её ждёт встреча с аутсайдером группы F. Победы в матче с «Ульсан Хёндэ» будет достаточно, чтобы точно сыграть в 1/8 финала.

В качестве ставки предлагаем взять обмен голами и победу «Боруссии» за 2.85. Джоб Беллингем и Нико Ковач отметили, как тяжело им было играть в жару с африканской командой. Предстоящий матч вновь пройдёт в Цинциннати, и погода останется прежняя, однако футболисты из Южной Кореи тоже плохо выдерживают высокую температуру.

Добавим к этому слабую игру дортмундцев в обороне и сможем рассчитывать на гол «Ульсан Хёндэ». Главный тренер команды сказал, что, несмотря на отсутствие шансов выйти в плей-офф, его подопечные будут стараться показать лучшую игру для своих болельщиков. Однако «шмели» всё равно победят — их нападение гораздо круче.

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