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«Интер» — «Ривер Плейт»: прогноз на матч клубного чемпионата мира

«Интер» — «Ривер Плейт»: прогноз на матч клубного чемпионата мира
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на встречу «Интер» — «Ривер Плейт».

Ставка: ничья за 3.30.

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У «Интера» и «Ривер Плейт» по четыре очка, а у «Монтеррея» — два. Однако лидерам предстоит провести очный матч, а мексиканская команда сыграет с аутсайдером «Урава Ред Даймондс». Если наберёт три очка, а параллельная встреча завершится вничью, всё решит разница мячей. Поэтому миланцы обязаны побеждать, чтобы гарантированно пробиться в плей-офф.

Во встрече с мексиканским клубом «миллионеры» были активны и хороши в атаке, но их подвела реализация. Из 18 ударов по воротам шесть пришлись в створ, однако ни одного гола забить не удалось. Печально. Быть может, как раз не хватало Дриусси. Хотя в составе «Ривер Плейт» достаточно классных игроков в каждой линии.

У обеих команд есть проблемы с реализацией, но классно функционирует атака. Также у них хорошая оборона, состоящая из опытных футболистов. Заметно, что пока «Интеру» тяжело подстраиваться под требования Киву. Потребуется больше времени.

Прогнозируем ничью с коэффициентом 3.30. Нас ждёт равный футбол двух мотивированных клубов. При удачном стечении обстоятельств даже ничейный результат поможет «Интеру» и «Ривер Плейт» выйти в плей-офф.

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