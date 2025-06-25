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«Мамелоди Сандаунз» — «Флуминенсе»: прогноз на игру КЧМ

«Мамелоди Сандаунз» — «Флуминенсе»: прогноз на игру КЧМ
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков представил прогноз на встречу КЧМ-2025 «Мамелоди Сандаунз» — «Флуминенсе».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.20.

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«Флуминенсе» достаточно просто не проиграть, чтобы гарантированно выйти в плей-офф. Задача «Мамелоди Сандаунз» сложнее. Африканской команде нужна только победа и надежда, что «Боруссия» не сможет победить «Ульсан Хёндэ» в параллельной встрече. Звучит крайне сомнительно.

В минувшем матче «Мамелоди Сандаунз» показал неплохой футбол на фоне дортмундской «Боруссии». Команда была эффективна в нападении, но всё равно уступила — 3:4. Хотя этим результатом африканцы вполне могут гордиться, ведь они продемонстрировали характер.

Поэтому не будем прогнозировать победу «Флуминенсе». Да, «трёхцветные Рио» могут иметь преимущество за счёт опытных футболистов, таких как Тьяго Силва и вратарь Фабио, но это не сильно помогло в матче с «Ульсан Хёндэ». Тем более что на кону предстоящего матча будет стоять выход в плей-офф, что мотивирует обе стороны.

Прогнозируем тотал больше 2.5 мяча через «обе забьют» за 2.20. Выхода у «Мамелоди Сандаунз» нет. Клубу придётся рисковать ради победы, а ошибки в обороне никуда не делись, и талантливые футболисты «Флуминенсе» ими воспользуются. Также отметим, что голы в ворота дортмундцев должны мотивировать африканцев на новые подвиги.

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