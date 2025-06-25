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«Мамелоди Сандаунз» — «Флуминенсе»: назван самый вероятный счёт матча

«Мамелоди Сандаунз» — «Флуминенсе»: назван самый вероятный счёт матча
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25 июня 2025 года в матче 3-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Мамелоди Сандаунз» и «Флуминенсе». Встреча состоится на стадионе «Хард Рок». Начало — в 22:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение бразильскому клубу. Поставить на победу «Флуминенсе» можно с коэффициентом 1.85, а шансы «Мамелоди Сандаунз» оценили в 4.20. Ничья идёт с коэффициентом 3.60.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча тоже идёт за 1.90.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50.

Заключить пари на победу «Флуминенсе» 2:1 предлагают за 8.50, точный счёт 1:0 в пользу бразильцев доступен за 9.30.

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