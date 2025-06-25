«Шанхай Шэньхуа» — «Тяньцзинь»: прогноз на матч команды Слуцкого

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру китайской Суперлиги «Шанхай Шэньхуа» — «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер».

Ставка: «Тяньцзинь» не проиграет за 3.00.

Вообще, «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого можно назвать одним из грандов Китая. В турнирной таблице регулярного чемпионата он занимает место в топ-3, метит в Элитную Лигу чемпионов АФК, а также недавно обыграл «Шанхай Порт» (3:2) в Кубке Китая и вышел в следующую стадию.

Следуя такой логике, можно ожидать победу и в предстоящем матче с «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер». Однако всё не так однозначно. Во-первых, подопечные Леонида Слуцкого наверняка устали после непростой кубковой встречи. Предстоящий соперник тоже выступал в Кубке Китая, но на день раньше и с более скромным оппонентом.

Во-вторых, «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» неплохо смотрится в нынешнем сезоне. Отстаёт лишь на восемь очков от топ-3 и в последнее время начал побеждать — трижды за четыре прошлых тура. А ещё добротно проводит выезды. Так что можно рискнуть и проверить ставку на то, что гости не проиграют команде Слуцкого.