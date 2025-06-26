«Ювентус» — «Манчестер Сити»: букмекеры назвали фаворита

26 июня 2025 года в матче 3-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Ювентус» и «Манчестер Сити». Встреча состоится на стадионе «Кэмпинг Уорлд». Начало — в 22:00 мск.

Обе команды досрочно вышли в плей-офф, а теперь разыграют между собой первое место в группе.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «горожанам». Поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.75, а шансы «Ювентуса» оценили в 4.70.

Ничья идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78. Заключить пари на гол в каждом тайме предлагается за 1.75.