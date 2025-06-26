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«Ювентус» — «Ман Сити»: стал известен самый вероятный счёт

«Ювентус» — «Ман Сити»: стал известен самый вероятный счёт
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26 июня 2025 года в матче 3-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Ювентус» и «Манчестер Сити». Встреча состоится на стадионе «Кэмпинг Уорлд». Начало — в 22:00 мск.

Обе команды досрочно вышли в плей-офф, а теперь разыграют между собой первое место.

Поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.75, а шансы «Ювентуса» оценили в 4.70. Ничья идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу «горожан» за 8.00. Ничья 1:1 идёт за 8.20, на точный счёт 2:1 в пользу «Сити» выставлен коэффициент 9.00.

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