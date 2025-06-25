Букмекеры оценили шансы мадридского «Реала» победить «Зальцбург» на КЧМ

27 июня 2025 года в матче 3-го тура группового этапа КЧМ-2025 сыграют «Ред Булл Зальцбург» и «Реал» Мадрид. Встреча состоится на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Начало — в 4:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мадридскому клубу. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.27, что составляет примерно 76% вероятности.

При этом шансы «Ред Булл Зальцбург» оценили в 9.50 (10%). Ничья идёт с коэффициентом 6.80 (14%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.10.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.