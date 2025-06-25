«Интер» — «Ривер Плейт»: ставка Романа Павлюченко на матч клубного чемпионата мира

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Интер» — «Ривер Плейт».

Ставка: победа «Интера» за 1.94.

«Интер» и «Ривер Плейт» встретятся в заключительном туре клубного чемпионата мира. Сейчас они делят первое место, имеют в активе по четыре очка. И тут интересная ситуация, так как в случае поражения один из них рискует не попасть в плей-офф – третий «Монтеррей» имеет два очка, если он сам выиграет, то опередит одного из нынешних лидеров.

Миланцы слабо проводят турнир. Да, они набрали четыре очка. Но сперва была сложная игра с «Монтерреем», когда мексиканцы первыми открыли счёт и после этого успешно держались. В первом тайме «Интер» ещё давил, создавал моменты и даже, возможно, на победу наигрывал, но забил всего один раз, Лаутаро отличился. Но во втором тайме давление спало, уже не так много опасных моментов было.

Во 2-м туре казалось, всё легко будет для представителя Серии А. Но и с «Уравой» были трудности. Большую часть встречи клуб и вовсе проигрывал 0:1, соперник забил после первого же момента. Но весь матч «Интер» давил и заслужил победу, 2:1. К концу тайма сперва Лаутаро отличился в падении после углового. На последних минутах миланцы забили победный гол – Карбони смог забить после нескольких отскоков.

«Ривер Плейт» же провёл хороший первый матч с «Уравой», одолел её со счётом 3:1. Все три мяча аргентинцы забили головой, но атаки были разными, и после навесов с флангов, и после угловых, и после ошибок японцев. Сама «Урава» имела пару моментов, но забила только после углового.

С «Монтерреем» явно «Риверу» тяжелее пришлось. Соперник забрал начало матча, доминировал, создавал моменты. Аргентинцы же свой первый шанс имели только на 27-й минуте, били опасный штрафной. После этого они активнее играли, начали больше владеть мячом, в конце тайма чуть не забили. Во втором тайме давление продолжалось, мексиканцы отбивались. Итог – 0:0. Но явно «Ривер Плейт» заслужил победу, 1:0, 2:0.

В общем, это будет тяжёлая игра для соперников. Она ещё имеет важное значение для них, проигрыш может означать вылет из турнира, пусть и не гарантированный – важно ещё как «Монтеррей» сыграет с «Уравой». Но я всё-таки поверю в класс и уровень футболистов «Интера». В подобных стрессовых и важных матчах они не один раз бывали, вспомнить хотя бы матчи прошлой ЛЧ с «Баварией» и «Барселоной», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».