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«Интер» — «Ривер Плейт»: прогноз Александра Вишневского на игру КЧМ 26 июня

«Интер» — «Ривер Плейт»: прогноз Александра Вишневского на игру КЧМ 26 июня
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Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч КЧМ «Интер» — «Ривер Плейт».

Ставка: ничья и обе забьют за 3.95.

«Сейчас Южная Америка снова даёт бой Европе, несмотря на то что клубы с южного континента проводят за сезон гораздо больше матчей и, казалось бы, должны быть вымотаны. Тем не менее бразильские команды показывают отличные результаты, а аргентинские, пусть и чуть скромнее, тоже борются достойно.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа E. 3-й тур
26 июня 2025, четверг. 04:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам двух туров на этом клубном чемпионате мира уже было шесть матчей между европейскими и латиноамериканскими клубами, и пока перевес в пользу Южной Америки: две победы, три ничьих и лишь одна победа Европы. Это был выигрыш «Баварии» у «Бока Хуниорс». Но «Бока», прямо скажем, сейчас не в лучшей форме. В последние годы она существенно уступает «Ривер Плейт», который как раз выходит на решающий матч с «Интером».

Мне кажется, «Ривер Плейт» по уровню не уступает финалисту Лиги чемпионов. Сейчас у команды из Буэнос-Айреса треть стартового состава — это действующие чемпионы мира. Коллектив хорошо сыгран, с поставленной игрой.

А вот «Интер» только на стадии строительства. Команда, не выигравшая ни одного трофея в прошлом сезоне, проигравшая финал Лиги чемпионов со счётом 0:5 и сменившая главного тренера буквально накануне турнира. Вроде бы времени на адаптацию ему не нужно, но изменить всё за пару недель невозможно. Команда выглядит сыровато и пока не впечатляет результатами.

Что касается конкретной встречи между «Интером» и «Ривер Плейт», мне кажется, возможны ничейный исход и даже результативная ничья. Так называемая скандинавская ничья — 2:2, 3:3, не исключаю. Не говорю, что это будет договорный матч, но, если результат обоюдно устраивает, никто не станет умирать на поле. Лучше гарантированный выход, чем рисковать. Ставка на результативную ничью идёт с коэффициентом почти 4 — это интересно», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».

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