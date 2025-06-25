24 июня президент России Владимир Путин подписал закон о создании Российского спортивного фонда (РСФ). Документ размещён на портале официального опубликования правовых актов.

Закон направлен на учреждение новой структуры, которая будет осуществлять дополнительную финансовую поддержку в сфере физкультуры и спорта. Имущество РСФ будет формироваться преимущественно за счёт целевых отчислений букмекерских компаний. Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) будет перечислять в фонд отчисления со ставок на события, организаторами которых не выступали российские спортивные федерации.

Также закон предусматривает повышение ставки целевых отчислений: с 1 января 2026 года — до 2,25%, с 1 января 2028 года — до 2,5% от суммы депозитов.

Закон вступил в силу со дня его официального опубликования, то есть с 24 июня.