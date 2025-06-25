«Боруссия» Д — «Ульсан»: ставка Романа Павлюченко на игру группового турнира КЧМ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч клубного чемпионата мира «Боруссия» Дортмунд — «Ульсан».

Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1.5) за 1.67.

«Боруссия» Дортмунд и «Ульсан» сойдутся в 3-м туре клубного чемпионата мира. Уверен тут в успехе немецкой команды, её уровень намного выше, да и очки нужны, чтобы точно выходить в плей-офф.

Хотя к игре дортмундцев есть определённые вопросы. Неуверенно они провели два первых тура в турнире, хотя казалось, что должны будут доминировать. Но, видимо, сказался небольшой временной отрезок между прошлым сезоном и стартом турнира. Да и прошлый сезон был не самым удачным, еле-еле жёлто-чёрные в топ-4 Бундеслиги финишировали, сменили тренера по ходу сезона.

Слабые выступления были у «Боруссии» на ЧМ, пусть и четыре очка она набрала. Сперва была вязкая игра с «Флуминенсе», в которой бразильцы намного больше сделали для победы, сыграли намного активнее. Во 2-м туре ожидалось, что вообще никаких проблем для представителя Германии не будет. Но ему было сложно с соперником из Африки.

Семь голов они на двоих с «Мамелоди Сандаунз» забили. И соперник был, на самом деле, близок к ничьей. Он первым открыл счёт, был выход трёх игроков африканцев против вратаря жёлто-чёрных. После этого «Боруссия» начала отыгрываться. Сперва Нмеча воспользовался ошибкой защитников соперника. После этого и Гирасси забил после навеса. Беллингем сделал счёт 3:1 к концу тайма, отличившись после отскока. Это был его дебютный гол за клуб. Во втором тайме дортмундцы продолжали давить, случился автогол после прострела. Однако «Мамелоди» едва не сравнял, ещё дважды успел отличиться, защитники «Боруссии» снова не лучшим образом себя показывали. Но итог – 4:3.

Ну а «Ульсан» не набрал ни одного очка за два тура. Коллектив оба раза не то чтобы провалился. Но даже с равным соперником, с «Мамелоди», ему не удалось набрать одно очко. Африканцы лучше выступили, были более активны в атаке. Итог – 0:1. Ну а с «Флуминенсе» изначально корейцам не на что было рассчитывать, пусть и дважды они забили – 2:4. Повезло с голами тогда «тиграм», конечно, бразильцы доминировали.

Теперь у «Флуминенсе» и «Боруссии» по четыре очка в активе, они делят первое место. Но «Мамелоди» с третьей строчки отстаёт от них всего на очко. Так что сейчас играть вполсилы дортмундцам никак нельзя, даже если кажется, что соперник проблем не должен вызывать. Тем же бразильцам «Ульсан» дважды забил», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».