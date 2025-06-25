Михаил Дегтярёв: РСФ станет инструментом президента по поощрению спорта

Министр спорта Михаил Дегтярёв в ходе Петербургского международного экономического форума рассказал «Ведомостям», как будет работать Российский спортивный фонд (РСФ).

В ходе работы над законом приняли решение об упрощении процедур управления фондом.

«В законопроекте прописан один компактный орган — попечительский совет, который по должности возглавляет министр спорта. Это была принципиальная позиция. Порядок распределения средств из фонда будет утверждён приказом Минспорта», — отметил Дегтярёв.

По словам Дегтярёва, РСФ фактически является инструментом президента по поощрению спорта.

«Фонд сможет тратить средства на инфраструктуру, на строительство объектов, но только по прямым поручениям президента. Скажет президент, что здесь должен быть бассейн, — и РСФ должен обеспечить. Получается, что фонд — это инструмент нашего президента по дополнительному поощрению, стимулированию регионов и видов спорта, и в законе чётко написано, что фонд будет этим заниматься».

Кроме того, министр спорта рассказал о росте ставки целевых отчислений для букмекеров.

«Пока до 2028 года мы определились — с 1 января 2026 года — до 2,25%, а с 1 января 2028 года — до 2,5%. Посмотрим, как пойдёт», — сказал Михаил Дегтярёв.