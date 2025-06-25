Президент России подписал закон об уголовной ответственности для дропов

Закон о введении уголовной ответственности для дропперов подписал президент России Владимир Путин. Документ размещён на портале официального опубликования правовых актов.

В статью 187 Уголовного кодекса («Неправомерный оборот средств платежей») внесли поправки об ответственности для лиц, которые оформляют или передают свои банковские карты мошенникам. Теперь за передачу личной карты с целью получения вознаграждения вводятся штрафы от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Также предусмотрена санкция наказания в виде обязательных работ до 480 часов, исправительных работ до двух лет или ограничения свободы до двух лет, либо ограничения свободы на тот же срок, либо принудительных работ на срок до трёх лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Для тех, кто изначально оформляет карту для передачи злоумышленникам, штраф может составить до 1 млн рублей, а лишение свободы — до шести лет.

За неправомерные операции с использованием банковской карты будут карать принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 1 млн рублей либо лишением свободы на срок до шести лет с аналогичным штрафом.