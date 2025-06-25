«Боруссия» Дортмунд — «Ульсан»: прогноз Семёна Зигаева на игру КЧМ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч КЧМ «Боруссия» Дортмунд — «Ульсан».

Ставка: победа «Боруссии» и ТБ 2.5 за 1.65.

«Немецкая «Боруссия» из Дортмунда приехала на клубный ЧМ как крепкий середняк, но вряд ли её кто-то рассматривал в качестве фаворита турнира. 1-й тур лишь подтвердил это предположение, немцы играли против «Флуминенсе» и смотрелись хуже, но голов в этом матче не было — 0:0. 2-й тур получился уже весёлый, «Боруссия» играла против «Мамелоди» и пропустила первой. Затем немцы забили четырежды, и казалось, что всё закончено, но команда из ЮАР два мяча отыграла и уступила всего 3:4.

Южнокорейский «Ульсан» приехал на клубный ЧМ в самый разгар сезона в своей стране, но там отставание от лидера уже 13 очков, поэтому можно на время точно сосредоточиться на турнире в США. Правда, вышло не очень. В 1-м туре «Ульсан» пропустил от «Мамелоди» трижды, хотя по правилам южноамериканцы забили лишь раз. Но этого им хватило для победы. Во 2-м туре корейцы играли против «Флуминенсе» и в первом тайме пропустили, но на перерыв ушли уже в лидерах. Во втором тайме бразильцы включились на полную и забрали победу 4:2.

Южнокорейская команда уже завершила своё выступление на клубном ЧМ, потому что у двух команд уже по четыре очка, а они в случае победы наберут лишь три. Немцам, чтобы не выйти в плей-офф, надо и самим проиграть, и чтобы «Флуминенсе» уступил с определённым счётом, поэтому в такой исход событий верится с трудом», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».