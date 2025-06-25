«Интер» — «Ривер Плейт»: ставка Александра Мостового на игру КЧМ в Сиэтле

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Клубного чемпионата мира «Интер» — «Ривер Плейт».

Ставка: 1:1 за 5.00.

«Интер» и «Ривер Плейт» встретятся в 3-м, заключительном туре Клубного ЧМ. Они подтвердили свой статус фаворитов группы — сейчас команды делят первое место. Правда, тот, кто тут проиграет, рискует потерять шансы на выход в плей-офф.

Сейчас команды идут в топ-2 квартета, делят первое место, у обеих по четыре очка. Выше по дополнительным параметрам стоит «Ривер», но разница забитых и пропущенных мячей у них минимальная. Но главное — «Монтеррей» с третьей позиции отстаёт от обоих всего на два очка. Мексиканцы неплохо выступают на турнире, весьма вероятно, что им удастся обыграть «Ураву» в своём матче. Так что, если тут кто-то уступит, то «Монтеррей» его может опередить.

«Интер» был близок к тому, чтобы потерять очки в двух первых турах ЧМ. Сперва миланцы не лучший матч провели с «Монтерреем», в первом тайме были активны, а потом сил на полноценную концовку не хватило — 1:1. Во втором же матче всё и вовсе шло к проигрышу команды из Милана, к концу встречи счёт был 1:0 в пользу «Уравы». Но «Интер» увеличил давление и успел дважды забить, выиграв встречу — отличились Лаутаро и Карбони.

А вот «Ривер Плейт» сперва не имел никаких проблем с «Уравой». С японцами клуб показал себя намного лучше, чем «Интер», выиграл 3:1. Но вот затем с «Монтерреем» он тоже потерял очки, оформил нулевую ничью. Но само собой, доминирующее выступление было от аргентинцев, очень много моментов у них было. У мексиканцев по xG вообще показатель «0» был во втором тайме. А вот реализовать «Риверу» не удалось ничего.

Так что тут ожидается интересная игра, и фаворит совсем не очевиден. «Интеру» явно тяжело на этом турнире, сказывается небольшой промежуток между окончанием прошлого сезона и мундиалем. «Ривер Плейт» же в более доминирующей манере свои игры проводит. Так что тут есть интрига», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».