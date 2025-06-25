«Урава» — «Монтеррей»: ставка Эльвина Керимова на игру 3-го тура клубного ЧМ

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч КЧМ «Урава» — «Монтеррей».

Ставка: победа «Монтеррея» за 1.87.

«Урава» против «Монтеррея» в 3-м туре Клубного мундиаля. «Урава» уже вылетела, она проиграла «Риверу» и «Интеру». Миланцам — в прошлом туре. В матче с «Интером» «Урава» долго вела в счёте 1:0, припарковала «автобус», да и забила первой, и защищалась всей командой, и в шесть защитников даже позиционно защищалась. «Интеру» было очень тяжело.

Клуб долгое время не создавал моментов, пока не стал спасать миланцев капитан Лаутаро Мартинес, забивший красивый гол через себя, ну и второй гол в концовке «Интер» тоже забил, додавил, дожали.

Ну, в общем, проблема «Уравы» была в том, что она во втором тайме могла чаще напрягать соперника на контратаках, заставлять его возвращаться в оборону. «Урава» это делала редко и в итоге просто сидела в защите и недотерпела. И в итоге «Урава» вылетела.

В соперниках у «Уравы» «Монтеррей», мексиканский клуб с очень сильным составом: Серхио Каналес, Оливер Торрес, Хорхе Кампос, Серхио Рамос — это всё топ-состав и топ-команда, топ-игроки. «Монтеррей» в прошлом туре сыграл вничью с «Ривером», до этого — вничью с «Интером», так что у «Монтеррея» два очка, у «Ривера» с «Интером» — по четыре, напомню.

«Монтеррею» нужно обойти «Ураву» во что бы то ни стало, и мне кажется, «Монтеррей» способен это сделать, учитывая, что мексиканцы мотивированы, а соперник, в общем — нет. «Монтеррей» сильнее по составу, по игре. И коэффициент хороший на победу «Монтеррея» дают. Так что я его возьму, за 1.87 — победу «Монтеррея», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».