«Боруссия» Дортмунд — «Ульсан»: ставка Александра Мостового на встречу КЧМ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Клубного чемпионата мира «Боруссия» Дортмунд — «Ульсан».

Ставка: победа «Боруссии» 2:0 за 5.80.

Дортмундская «Боруссия» и «Ульсан» сыграют в рамках 3-го тура клубного чемпионата мира. Клуб из Южной Кореи уже потерял шансы на выход в плей-офф, что не так удивительно: его уровень ниже, чем у соперников. Правда, дортмундцы рискуют тоже потерпеть неудачу в групповом раунде, если они уступят сопернику.

Сейчас «Боруссия» выходит из группы со второго места. В активе у неё четыре очка, столько же и у «Флуминенсе» с первой строчки. Однако оба рискуют ещё потерять своё место — «Мамелоди Сандаунс» с третьей строчки имеет всего на очко меньше. Но для этого африканцам надо будет ещё обыгрывать бразильцев в 3-м туре, во что верится с трудом.

«Боруссия» не лучшим образом начала этот клубный мундиаль. Да, команда Нико Ковача имела мало времени на отдых и подготовку. А вот у бразильцев, например, сезон в самом разгаре, так что в 1-м туре с «Флуминенсе» было очень тяжело дортмундцам. По сути, провалили они игру, могли бы уступить и 0:2 и 0:3, но бразильцы не реализовали свои моменты — 0:0.

И самое интересное, что чуть было «Боруссия» не упустила победу и во втором туре, когда казалось, что проблем у нее точно не возникнет. В соперниках был «Мамелоди» из ЮАР, который имел мало шансов даже на ничью в их встрече. Однако африканцы хорошо выступили, даже первыми открыли счет. Но затем «желто-черные» включились, до конца тайма трижды забили — Нмеча, Гирасси и Беллингем записали на свой счёт по голу.

Во второй 45-минутке «Боруссия» расслабилась, на 59-й минуте ещё и Мудау у «Мамелоди» забил в свои ворота. Однако соперник не сдавался, продолжал давить и забивал. В итоге чуть было всё не завершилось у них ничьей 4:4, но одного мяча «Сандаунс» всё-таки не хватило.

«Ульсан» же провалил оба тура. Сперва он как раз проиграл «Мамелоди», когда явно был менее активен, чем его оппонент, в первом тайме даже три мяча пропустил, пусть и два из них отменили позже. Во 2-м туре с «Флуминенсе» ещё тяжелее пришлось «тиграм». В конце первого тайма, когда счёт уже был 0:1, они реализовали несколько моментов, Ли Чжин Хён и Ом Вон Сан забили. Но во втором тайме бразильцы на классе выступили, забили ещё три мяча и победили 4:2.

Если бы тут был сильный оппонент, я бы, возможно, не поставил на «Боруссию». Даже с «Мамелоди» у неё возникали проблемы. А так «Ульсан» сейчас находится не в том состоянии, в котором он с немцами сможет успешно выступить. Класс игроков «жёлто-чёрных» возьмёт своё», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».