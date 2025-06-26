«Аль-Хиляль» — «Пачука»: определён фаворит матча клубного чемпионата мира

27 июня 2025 года в матче 3-го тура группового этапа клубного ЧМ-2025 сыграют «Аль-Хиляль» и «Пачука». Встреча состоится на стадионе «ГЕОДИС Парк». Начало — в 4:00 мск.

У саудовского клуба сохраняются шансы на выход в плей-офф в случае победы, «Пачука» точно не выйдет в плей-офф.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение саудовскому клубу. Поставить на победу «Аль-Хиляля» можно с коэффициентом 1.53, а шансы «Пачуки» оценили в 5.50. Ничья идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.50.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.