«Аль-Хиляль» — «Пачука»: стал известен самый вероятный счёт

27 июня 2025 года в матче 3-го тура группового этапа клубного ЧМ-2025 сыграют «Аль-Хиляль» и «Пачука». Встреча состоится на стадионе «ГЕОДИС Парк». Начало — в 4:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение саудовскому клубу. Поставить на победу «Аль-Хиляля» можно с коэффициентом 1.53, а шансы «Пачуки» оценили в 5.50. Ничья идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.

Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу саудовского клуба за 8.50. Ничья 1:1 идёт за 8.70, на точный счёт 1:0 в пользу «Аль-Хиляля» дают 9.20.