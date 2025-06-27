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«Аль-Хиляль» — «Пачука»: прогноз на матч 27 июня

«Аль-Хиляль» — «Пачука»: прогноз на матч 27 июня
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на встречу КЧМ-2025 «Аль-Хиляль» — «Пачука».

Ставка: «Аль-Хиляль» победит с форой (-1.5) за 2.35.

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В группе Н только «Пачука» попрощалась с шансами на выход из группы. «Аль-Хилялю» же нужно обыгрывать мексиканцев с разницей минимум в два гола и надеяться, что «Реал» и «Ред Булл Зальцбург» не сыграют вничью со счётом 2:2 и больше, чтобы пройти в 1/8 финала КЧМ-2025.

«Аль-Хилялю» в третий раз придётся сделать большой упор на надёжную игру в обороне, потому что в нападении «Пачука» отрабатывает не хуже мадридцев и австрийцев. Однако в этот раз будет проще забить. Нет ничего сложного, чтобы поймать оппонента на паре контратак.

Предлагаем поставить на победу подопечных Индзаги с форой (-1.5) за 2.35. Состав у них хороший: Салем Аль-Давсари, Малком, Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш, Калиду Кулибали и потащивший пенальти в игре с «Реалом» Яссин Боно. Плюс ими дирижирует тренер с богатым опытом. Ждём победы.

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